Бійці Третьої штурмової вщент знищили дронами ворожих піхотинців

Успішні дії бійців Третьої штурмової бригади. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади вдало застосували бойові дрони, щоб поповнити список ліквідованих російських загарбників. Внаслідок успішних дій вдалося ліквідувати чотирьох ворожих бійців.

Відповідне відео бійці Третьої штурмової розмістили у Telegram у суботу, 16 березня.

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"Трьох окупантів наздогнали ударним дроном під час переміщення та попри спробу відбитися — знищили", — повідомили бійці бригади.

Також у бригаді розповіли, що трьох загарбників уразили на позиціях, а також залетіли в будівлю, де переховувавалися ворожібійці. Троє з них отримали поранення, один був знищений.

Нагадаємо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.

Додамо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Удар було нанесено дронами-камікадзе.