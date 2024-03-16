Бійці Третьої штурмової вщент знищили дронами ворожих піхотинців
Бійці Третьої штурмової бригади вдало застосували бойові дрони, щоб поповнити список ліквідованих російських загарбників. Внаслідок успішних дій вдалося ліквідувати чотирьох ворожих бійців.
Відповідне відео бійці Третьої штурмової розмістили у Telegram у суботу, 16 березня.
Українські воїни ліквідували окупантів
"Трьох окупантів наздогнали ударним дроном під час переміщення та попри спробу відбитися — знищили", — повідомили бійці бригади.
Також у бригаді розповіли, що трьох загарбників уразили на позиціях, а також залетіли в будівлю, де переховувавалися ворожібійці. Троє з них отримали поранення, один був знищений.
Нагадаємо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.
Додамо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Удар було нанесено дронами-камікадзе.
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