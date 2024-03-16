Бойцы Третьей штурмовой полностью уничтожили дронами вражеских пехотинцев

Успешные действия бойцов Третьей штурмовой бригады. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады удачно применили боевые дроны, чтобы пополнить список ликвидированных российских захватчиков. В результате успешных действий удалось ликвидировать четырех вражеских бойцов.

Соответствующее видео бойцы Третьей штурмовой разместили в Telegram в субботу, 16 марта.

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"Трех оккупантов догнали ударным дроном во время перемещения и, несмотря на попытку отбиться, уничтожили", — сообщили бойцы бригады.

Также в бригаде рассказали, что троих захватчиков поразили на позициях, а также залетели в здание, где скрывались вражеские бойцы. Трое из них получили ранения, один был уничтожен.

Напомним, на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.

Добавим, на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23-й бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Удар был нанесен дронами-камикадзе.