Нацгвардія "мінуснула" танк і піхоту РФ — кадри ефектного знищення окупантів

Знищений ворожий танк. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти намагалися штурмувати позиції українських захисників, однак воїни Національної Гвардії України відбили атаку. Українські захисники успішно знищили ворожу піхоту і їхній танк.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram в суботу, 16 березня.

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Воїни 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" майстерно відбили наступ противника на фронті. При цьому нацгвардійцям вдалося завдати незворотних втрат ворогу. Бійці знищили танк та піхоту РФ.

"Ворог заїхав на танку в надії захопити наші позиції, але навіть раптовість штурму не справила значного впливу. Наші воїни мінуснули танк і піхоту ворога", — написав Півненко.

Нагадаємо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.

Додамо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Удар було нанесено дронами-камікадзе.