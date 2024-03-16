Нацгвардия "минуснула" танк и пехоту РФ — кадры эффектного уничтожения оккупантов

Уничтоженный вражеский танк. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако воины Национальной Гвардии Украины отбили атаку. Украинские защитники успешно уничтожили вражескую пехоту и их танк.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram в субботу, 16 марта.

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Воины 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" искусно отразили наступление противника на фронте. При этом нацгвардейцам удалось нанести необратимые потери врагу. Бойцы уничтожили танк и пехоту РФ.

"Враг заехал на танке в надежде захватить наши позиции, но даже внезапность штурма не оказала значительного влияния. Наши воины минуснули танк и пехоту врага", — написал Пивненко.

Напомним, на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.

Добавим, на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23-й бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Удар был нанесен дронами-камикадзе.