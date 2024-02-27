Бойові зіткнення на фронті та черговий обстріл України — ранкове зведення Генштабу

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 734 доба повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Ворожі війська здійснили шість ракетних атак, завдали 92 авіаційних удари та ще 110 разів обстріляли позиції Збройних сил України з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 27 лютого.

Обстріли росіян за добу

В ніч проти 27 лютого загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed-136/131. Крім того, ворог здійснив авіаційну атаку по Сумщині, Харківщині та великій частині Запорізької області.

"Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на напрямках фронту

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили шість ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито дев'ять атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українськими воїнами відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. Крім того, ще вісім атак противника було відбито в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворожі війська наступальних дій не вели.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито шість атак солдатів РФ в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ЗСУ надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

"Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра", — додали в Генштабі.

Танк ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари ЗСУ по ворожих військах

Попри постійні наступи противника, українські захисники продовжують завдавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці загарбників.

Українська авіація протягом доби завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу військ РФ.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника", — підсумували в Генштабі.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 27 лютого Росія атакувала Україну балістичними та керованими ракетами. Силам ППО вдалося знищити дві керовані ракети типу Х-59 та 11 "шахедів".

Крім того, російські війська збільшили кількість наземних штурмів до рекордного рівня за останні два тижні на Таврійському напрямку. Після відходу українських військових з Ласточкиного, солдати РФ намагаються штурмувати Орлівку Донецької області.