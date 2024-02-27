Россияне наступали на нескольких направлениях — Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений. Украинские военные отразили российские атаки на ряде направлений и нанесли удары по объектам противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 27 февраля.

Обстрелы россиян за сутки

Вражеские войска совершили шесть ракетных атак, нанесли 92 авиационных удара и еще 110 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня.



В ночь на 27 февраля захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-136/131. Кроме того, враг совершил авиационную атаку по Сумщине, Харьковщине и большой части Запорожской области.

"Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Оперативная ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении украинскими воинами отбито 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ. Кроме того, еще восемь атак противника были отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеские войска наступательных действий не вели.

На Запорожском направлении силами обороны отражены шесть атак солдат РФ в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра", — добавили в Генштабе.

Танк ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Удары ВСУ по вражеским войскам

Несмотря на постоянные наступления противника, украинские защитники продолжают наносить значительные потери в личном составе и военной технике захватчиков.

Украинская авиация в течение суток нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава войск РФ.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника", — подытожили в Генштабе.

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Напомним, в ночь на 27 февраля Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить две управляемые ракеты типа Х-59 и 11 "шахедов".

Сообщалось, что российские войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении. После ухода украинских военных из Ласточкиного солдаты РФ пытаются штурмовать Орловку Донецкой области.