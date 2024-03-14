Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію
Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили під Авдіївкою незграбного російського солдата, який, сам того не знаючи, здав армійцям свою позицію. По ньому було завдано удару дроном-камікадзе.
Про це повідомляє пресслужба підрозділу.
Ще один незграбний окупант добігався
На опублікованому відео видно, як російський боєць вилазить зі свого укриття, і прямує до траншеї. Проте дістатись неї він не встиг через завдання удару українським дроном-камікадзе.
"Під час польоту українські бійці вистежили позиції противника та завдали удару по живій силі", — йдеться в повідомленні.
Роботу було виконано розрахунком РУП "Шершень" 2-го штурмового батальйону підрозділу.
Нагадаємо, раніше бійці 3 ОШБр показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.
Водночас спецпризначенці полку "Азов" показали ефектні кадри погоні дронів за окупантами під Кремінною.
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