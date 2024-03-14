Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію

Російський солдат йде до траншеї. Фото: скриншот

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили під Авдіївкою незграбного російського солдата, який, сам того не знаючи, здав армійцям свою позицію. По ньому було завдано удару дроном-камікадзе.

Про це повідомляє пресслужба підрозділу.

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Російський солдат лишає своє укриття. Фото: скриншот

На опублікованому відео видно, як російський боєць вилазить зі свого укриття, і прямує до траншеї. Проте дістатись неї він не встиг через завдання удару українським дроном-камікадзе.

Наслідки знищення російського солдата. Джерело: скриншот

"Під час польоту українські бійці вистежили позиції противника та завдали удару по живій силі", — йдеться в повідомленні.

Роботу було виконано розрахунком РУП "Шершень" 2-го штурмового батальйону підрозділу.

Нагадаємо, раніше бійці 3 ОШБр показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

Водночас спецпризначенці полку "Азов" показали ефектні кадри погоні дронів за окупантами під Кремінною.