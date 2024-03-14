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Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію

14 березня 2024 18:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію
Російський солдат йде до траншеї. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили під Авдіївкою незграбного російського солдата, який, сам того не знаючи, здав армійцям свою позицію. По ньому було завдано удару дроном-камікадзе.

Про це повідомляє пресслужба підрозділу.

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Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію
Російський солдат лишає своє укриття. Фото: скриншот

На опублікованому відео видно, як російський боєць вилазить зі свого укриття, і прямує до траншеї. Проте дістатись неї він не встиг через завдання удару українським дроном-камікадзе. 

Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію
Наслідки знищення російського солдата. Джерело: скриншот

"Під час польоту українські бійці вистежили позиції противника та завдали удару по живій силі", — йдеться в повідомленні.

Роботу було виконано розрахунком РУП "Шершень" 2-го штурмового батальйону підрозділу.

Нагадаємо, раніше бійці 3 ОШБр показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області. 

Водночас спецпризначенці полку "Азов" показали ефектні кадри погоні дронів за окупантами під Кремінною. 

російські війська
ЗСУ
Україна
Донецька область
дрони
Авдіївка

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