Смертельний "квач" — в Азові показали ефектні кадри погоні дронів за окупантами

Український дрон-камікадзе підкрадається до російського солдата. Фото: скриншот

Українські дрони-камікадзе не тільки здатні рятувати життя бійців ЗСУ на фронті, а й наводити жах на російську армію. Саме так бійці полку НГУ "Азов" працюють по ворогу на Луганщині.

Кадри ювелірної роботи по російській піхоті показали у пресслужбі полку.

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На опублікованому відео видно, що оператори демонструють справжню холоднокровну майстерність та неймовірний пілотаж. Дрони-камікадзе громлять ворожих армійців як поодинці, так і загонами.

Російський солдат перед влучанням у нього дрона-камікадзе. Джерело: скриншот

Дрони не дають окупантам ступити ані кроку, а їхні оператори навіть демонструють справжній стелс: один з дронів з електричним двигуном абсолютно безшумно ліквідував впритул одного з ворожих солдатів.

Український дрон в безшумному режимі цілить в голову окупанта. Джерело: скриншот

Дива на віражах, як зазначили військовослужбовці, демонструють оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ї бригади спецпризначення полку.

"Ворог намагається втекти від дронів-камікадзе, але всі спроби лишитись неушкодженим виявляються марними", — констатують свої успіхи армійці.

Нагадаємо, раніше "азовці" показали, як за допомогою розвіддронів "Фурія" працює у звільненні Луганщини артилерійська аеророзвідка полку.

Від "Азову" не відстає і Третя окрема штурмова бригада, продемонструвавши ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.