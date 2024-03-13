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Смертельная "пятнашка" — в Азове показали эффектные кадры погони дронов за оккупантами

13 марта 2024 18:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Смертельная "пятнашка" — в Азове показали эффектные кадры погони дронов за оккупантами
Украинский дрон-камикадзе подкрадывается к российскому солдату. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские дроны-камикадзе не только способны спасать жизнь бойцов ВСУ на фронте, но и наводить ужас на российскую армию. Именно так бойцы полка НГУ "Азов" работают по врагу в Луганской области.

Кадры ювелирной работы по русской пехоте показали в пресс-службе полка.

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На опубликованном видео видно, что операторы демонстрируют настоящее хладнокровное мастерство и невероятный пилотаж. Дроны-камикадзе громят вражеских армейцев, как в одиночку, так и отрядами.

Смертельный "пятнашка" - в Азове показали эффектные кадры погони дронов за оккупантами
Российский солдат перед попаданием в него дрона-камикадзе. Источник: скриншот

Дроны не дают оккупантам ступить ни шагу, а их операторы даже демонстрируют настоящий стелс: один из дронов с электрическим двигателем совершенно бесшумно ликвидировал в упор одного из вражеских солдат.

Смертельный "пятнашка" - в Азове показали эффектные кадры погони дронов за оккупантами
Украинский дрон в бесшумном режиме целится в голову оккупанта. Источник: скриншот

Чудеса на виражах, как отметили военнослужащие, демонстрируют операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады спецназначения полка.

"Враг пытается убежать от дронов-камикадзе, но все попытки остаться невредимыми оказываются тщетными", — констатируют свои успехи армейцы.

Напомним, ранее "азовцы" показали, как с помощью разведдронов "Фурия" работает в освобождении Луганской области артиллерийская аэроразведка полка.

От "Азова" не отстает и Третья отдельная штурмовая бригада, продемонстрировав эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

война
российские войска
Украина
Луганская область
полк "Азов"
дроны

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