Добегался — 3 ОШБр уничтожила российского солдата, сдавшего свою позицию

Российский солдат следует в траншею. Фото: скриншот

Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили под Авдеевкой неловкого российского солдата, который, сам того не зная, сдал армейцам свою позицию. По нему был нанесен удар дроном-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

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Российский солдат покидает свое укрытие. Фото: скриншот

На опубликованном видео видно, как российский боец вылезает из своего укрытия и направляется к траншее. Однако добраться до нее он не успел из-за нанесения удара украинским дроном-камикадзе.

Последствия уничтожения русского солдата. Источник: скриншот

"Во время полета украинские бойцы выследили позиции противника и нанесли удар по живой силе", — говорится в сообщении.

Работа была выполнена расчетом РУП "Шершень" 2-го штурмового батальона подразделения.

Напомним, ранее бойцы 3 ОШБр показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

В то же время спецназовцы полка "Азов" показали эффектные кадры погони своих дронов за оккупантами под Кременной.