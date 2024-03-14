Добегался — 3 ОШБр уничтожила российского солдата, сдавшего свою позицию
Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили под Авдеевкой неловкого российского солдата, который, сам того не зная, сдал армейцам свою позицию. По нему был нанесен удар дроном-камикадзе.
Об этом сообщает пресс-служба подразделения.
Еще один неловкий оккупант добегался
На опубликованном видео видно, как российский боец вылезает из своего укрытия и направляется к траншее. Однако добраться до нее он не успел из-за нанесения удара украинским дроном-камикадзе.
"Во время полета украинские бойцы выследили позиции противника и нанесли удар по живой силе", — говорится в сообщении.
Работа была выполнена расчетом РУП "Шершень" 2-го штурмового батальона подразделения.
Напомним, ранее бойцы 3 ОШБр показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.
В то же время спецназовцы полка "Азов" показали эффектные кадры погони своих дронов за оккупантами под Кременной.
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