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Добегался — 3 ОШБр уничтожила российского солдата, сдавшего свою позицию

14 марта 2024 18:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Добегался — 3 ОШБр уничтожила российского солдата, сдавшего свою позицию
Российский солдат следует в траншею. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили под Авдеевкой неловкого российского солдата, который, сам того не зная, сдал армейцам свою позицию. По нему был нанесен удар дроном-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

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Добегался — 3 ОШБр уничтожила российского солдата, издавшего свою позицию
Российский солдат покидает свое укрытие. Фото: скриншот

На опубликованном видео видно, как российский боец вылезает из своего укрытия и направляется к траншее. Однако добраться до нее он не успел из-за нанесения удара украинским дроном-камикадзе.

Добегался — 3 ОШБр уничтожила российского солдата, издавшего свою позицию
Последствия уничтожения русского солдата. Источник: скриншот

"Во время полета украинские бойцы выследили позиции противника и нанесли удар по живой силе", — говорится в сообщении.

Работа была выполнена расчетом РУП "Шершень" 2-го штурмового батальона подразделения.

Напомним, ранее бойцы 3 ОШБр показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

В то же время спецназовцы полка "Азов" показали эффектные кадры погони своих дронов за оккупантами под Кременной.

российские войска
ВСУ
Украина
Донецкая область
дроны
Авдеевка

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