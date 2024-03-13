Філатов емоційно відреагував на обстріл Кривого Рогу

Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Дніпровська міська рада

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно відреагував на обстріл багатоповерхівки у Кривому Розі у вівторок, 12 березня. Він наголосив, що протягом двох років не може спокійно спати і постійно читає новини.

Про це Борис Філатов написав у Telegram у середу, 13 березня.

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"Останнім часом хочу заснути, а зранку побачити, що наші знов р****ярили у п**арів черговий НПЗ чи аеродром", — наголосив Філатов.

Він пише, що голова СБУ Василь Малюк та очільник ГУР МО Кирило Буданов — це "рожеві феї", які можуть наснитися мільйонам.

Філатов зазначив, що життя треба прожити так, аби про тебе ночами читали у новинах.

"Рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв", — додав мер Дніпра.

Допис Філатова. Фото: скриншот

Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Кривому Рогу ракетою у вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох влучань. Зокрема, пряме влучання в багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.

Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Також глава держави висловив співчуття рідним загиблих.

Додамо, поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу.

У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки. Наразі відомо, що окупанти вбили п'ять людей.