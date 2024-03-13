Філатов емоційно відреагував на обстріл Кривого Рогу
Мер Дніпра Борис Філатов емоційно відреагував на обстріл багатоповерхівки у Кривому Розі у вівторок, 12 березня. Він наголосив, що протягом двох років не може спокійно спати і постійно читає новини.
Про це Борис Філатов написав у Telegram у середу, 13 березня.
Реакція Філатова на обстріл Кривого Рогу
"Останнім часом хочу заснути, а зранку побачити, що наші знов р****ярили у п**арів черговий НПЗ чи аеродром", — наголосив Філатов.
Він пише, що голова СБУ Василь Малюк та очільник ГУР МО Кирило Буданов — це "рожеві феї", які можуть наснитися мільйонам.
Філатов зазначив, що життя треба прожити так, аби про тебе ночами читали у новинах.
"Рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв", — додав мер Дніпра.
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня
Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Кривому Рогу ракетою у вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох влучань. Зокрема, пряме влучання в багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.
Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.
Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Також глава держави висловив співчуття рідним загиблих.
Додамо, поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу.
У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки. Наразі відомо, що окупанти вбили п'ять людей.
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