Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Філатов емоційно відреагував на обстріл Кривого Рогу arrow

Філатов емоційно відреагував на обстріл Кривого Рогу

13 березня 2024 14:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Філатов емоційно відреагував на обстріл Кривого Рогу
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Дніпровська міська рада
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно відреагував на обстріл багатоповерхівки у Кривому Розі у вівторок, 12 березня. Він наголосив, що протягом двох років не може спокійно спати і постійно читає новини.

Про це Борис Філатов написав у Telegram у середу, 13 березня.

Читайте також:

Реакція Філатова на обстріл Кривого Рогу

"Останнім часом хочу заснути, а зранку побачити, що наші знов р****ярили у п**арів черговий НПЗ чи аеродром", — наголосив Філатов.

Він пише, що голова СБУ Василь Малюк та очільник ГУР МО Кирило Буданов — це "рожеві феї", які можуть наснитися мільйонам.

Філатов зазначив, що життя треба прожити так, аби про тебе ночами читали у новинах.

"Рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв", — додав мер Дніпра.

null
Допис Філатова. Фото: скриншот

Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Кривому Рогу ракетою у вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох влучань. Зокрема, пряме влучання в багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.

Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Також глава держави висловив співчуття рідним загиблих.

Додамо, поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу.

У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки. Наразі відомо, що окупанти вбили п'ять людей.

СБУ
війна
Кривий Ріг
Дніпро
обстріли
Василь Малюк
Борис Філатов
Кирило Буданов
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування