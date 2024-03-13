Филатов эмоционально отреагировал на обстрел Кривого Рога
Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на обстрел многоэтажки в Кривом Роге во вторник, 12 марта. Он подчеркнул, что в течение двух лет не может спокойно спать и постоянно читает новости.
Об этом Борис Филатов написал в Telegram в среду, 13 марта.
Реакция Филатова на обстрел Кривого Рога
"В последнее время хочу заснуть, а утром увидеть, что наши вновь р****ярили у п**аров очередной НПЗ или аэродром", — подчеркнул Филатов.
Он пишет, что глава СБУ Василий Малюк и глава ГУР МО Кирилл Буданов — это "розовые феи", которые могут присниться миллионам.
Филатов отметил, что жизнь нужно прожить так, чтобы о тебе по ночам читали в новостях.
"Розовые феи, которых заслуживает нация Героев", — добавил мэр Днепра.
Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта
Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.
Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.
Добавим, Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу.
В Кривом Роге снова возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки. Известно, что оккупанты убили пять человек.
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