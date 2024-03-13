Филатов эмоционально отреагировал на обстрел Кривого Рога

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Днепровский городской совет

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на обстрел многоэтажки в Кривом Роге во вторник, 12 марта. Он подчеркнул, что в течение двух лет не может спокойно спать и постоянно читает новости.

Об этом Борис Филатов написал в Telegram в среду, 13 марта.

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"В последнее время хочу заснуть, а утром увидеть, что наши вновь р****ярили у п**аров очередной НПЗ или аэродром", — подчеркнул Филатов.

Он пишет, что глава СБУ Василий Малюк и глава ГУР МО Кирилл Буданов — это "розовые феи", которые могут присниться миллионам.

Филатов отметил, что жизнь нужно прожить так, чтобы о тебе по ночам читали в новостях.

"Розовые феи, которых заслуживает нация Героев", — добавил мэр Днепра.

Пост Филатова. Фото: скриншот

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта

Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.

Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.

Добавим, Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу.

В Кривом Роге снова возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки. Известно, что оккупанты убили пять человек.