Як зміна тактики росіян призвела до великих втрат у повітрі

Російські літаки Су-34 на авіабазі. Фото: міноборони РФ

Російські окупаційні війська протягом лютого втратили несподівано велику кількість своїх бойових літаків, перш за все Су-34. Однією із причин цих втрат стала зміна тактики окупантів під час боїв на Авдіївському напрямку, наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Росіяни змінили тактику

Однією із причин збільшення кількості збитих російських літаків стала зміна окупаційними військами тактики свого наступу на театрі воєнних дій.

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"Окупанти, порівняно із соледарською та бахмутською наступальними операціями, змінили акценти. Замість активної дії наземних військ вони вирішили перш за все атакувати позиції Сил оборони України з повітря, використовуючи керовані авіаційні бомби", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Саме через це російська авіація була змушена наближатися до лінії фронту — що і обернулося тими цифрами втрат, які ми бачимо зі зведень Генерального штабу ЗСУ.

Два роки ворожої роботи ліквідовано за два тижні

З питанням, чому ж саме Су-34 стали головними мішенями для Сил оборони України, усе більш-менш зрозуміло.

"Ці літаки є основною бойовою одиницею фронтової авіації російської армії, саме тому їх найбільше і збивають українські захисники", — пояснив експерт.

Він також додав, що російський військово-промисловий комплекс може виготовляти до шести одиниць Су-34 за рік. Тож фактично тільки за другу половину лютого ЗСУ знищили дворічну роботу російських військових заводів.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Також 27 лютого українські військові збили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Східному напрямку.

А 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.