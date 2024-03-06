Как изменение тактики россиян привело к большим потерям в воздухе

Российские самолеты Су-34 на авиабазе. Фото: минобороны РФ

Российские оккупационные войска в течение февраля потеряли неожиданно большое количество своих боевых самолетов, прежде всего Су-34. Одной из причин этих потерь стало изменение тактики окупантов во время боев на Авдеевском направлении, отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев..

Россияне сменили тактику

Одной из причин увеличения количества сбитых российских самолетов стало изменение оккупационных войск тактики своего наступления на театре военных действий.

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"Оккупанты, по сравнению с соледарской и бахмутской наступательными операциями, изменили акценты. Вместо активного действия наземных войск они решили прежде всего атаковать позиции Сил обороны Украины с воздуха, используя управляемые авиационные бомбы", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Именно поэтому российская авиация была вынуждена приближаться к линии фронта — что и обернулось теми цифрами потерь, которые мы видим из сводок Генерального штаба ВСУ.

Два года вражеской работы ликвидированы через две недели

С вопросом, почему именно Су-34 стали главными мишенями для Сил обороны Украины, все более или менее понятно.

"Эти самолеты являются основной боевой единицей фронтовой авиации российской армии, поэтому их больше всего и сбивают украинские защитники", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что российский военно-промышленный комплекс может производить до 6 единиц Су-34 в год. Так что фактически только за вторую половину февраля ВСУ уничтожили двухлетнюю работу российских военных заводов.

Напомним, в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

Также 27 февраля украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Это произошло на Восточном направлении.

А 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета . Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот умышленно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.