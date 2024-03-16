ISW спрогнозував новий наступ окупантів в Україні

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Росія, ймовірно, буде прагнути здійснювати локальні атаки навесні. Також окупанти спробують підготуватися до нового наступу в Україні влітку 2024 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 16 березня.

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Ймовірність наступу окупантів в Україні

Експерти ISW зазначають, що російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати інтенсивність своїх наступальних операцій на всій лінії фронту, щоб завадити українським силам стабілізувати свої оборонні лінії.

Також аналітики припускають, що Росія використовуватиме свої оперативні переваги для динамічної адаптації своїх наступальних стратегій протягом весни та літа, сподіваючись виявити та використати потенційні вразливості в українській обороні.

У звіті зазначається, що російські війська можуть прагнути продовжувати свої наступальні дії, попри будь-які втрати, в очікуванні нестачі військової техніки в України до моменту надходження обіцяної західної військової допомоги.

Нагадаємо, український військовий 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що російські окупанти посилили активність своєї артилерії на Бахмутському напрямку.

Також окупанти активізували свої дії поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.