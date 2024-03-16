Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow ISW спрогнозував новий наступ окупантів в Україні arrow

ISW спрогнозував новий наступ окупантів в Україні

16 березня 2024 08:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW спрогнозував новий наступ окупантів в Україні
Російські солдати. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія, ймовірно, буде прагнути здійснювати локальні атаки навесні. Також окупанти спробують підготуватися до нового наступу в Україні влітку 2024 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 16 березня.

Читайте також:

Ймовірність наступу окупантів в Україні

Експерти ISW зазначають, що російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати інтенсивність своїх наступальних операцій на всій лінії фронту, щоб завадити українським силам стабілізувати свої оборонні лінії.

Також аналітики припускають, що Росія використовуватиме свої оперативні переваги для динамічної адаптації своїх наступальних стратегій протягом весни та літа, сподіваючись виявити та використати потенційні вразливості в українській обороні.

У звіті зазначається, що російські війська можуть прагнути продовжувати свої наступальні дії, попри будь-які втрати, в очікуванні нестачі військової техніки в України до моменту надходження обіцяної західної військової допомоги.

Нагадаємо, український військовий 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що російські окупанти посилили активність своєї артилерії на Бахмутському напрямку.

Також окупанти активізували свої дії поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

ЗСУ
напад
росіяни
військові
окупанти
війна в Україні
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство