ISW спрогнозировал новое наступление оккупантов в Украине

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Россия вероятно будет стремиться осуществлять локальные атаки весной. Также оккупанты предпримут попытки подготовиться к новому наступлению в Украине летом 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в субботу, 16 марта.

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Вероятность наступления оккупантов в Украине

Эксперты ISW отмечают, что российские войска, вероятно, постараются поддерживать интенсивность своих наступательных операций на всей линии фронта, чтобы помешать украинским силам стабилизировать свои оборонительные линии.

Также аналитики предполагают, что Россия будет использовать свои оперативные преимущества для динамичной адаптации своих наступательных стратегий в течение весны и лета, надеясь обнаружить и использовать потенциальные уязвимости в украинской обороне.

В отчете указывается, что российские войска могут стремиться продолжать свои наступательные действия, несмотря на любые потери, в ожидании нехватки военной техники у Украины до момента поступления обещанной западной военной помощи.

Напомним, украинский военный 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что российские оккупанты усилили активность своей артиллерии на Бахмутском направлении.

Также оккупанты активизировали свои действия вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области.