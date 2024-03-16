Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow ISW спрогнозировал новое наступление оккупантов в Украине arrow

ISW спрогнозировал новое наступление оккупантов в Украине

16 марта 2024 08:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ISW спрогнозировал новое наступление оккупантов в Украине
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия вероятно будет стремиться осуществлять локальные атаки весной. Также оккупанты предпримут попытки подготовиться к новому наступлению в Украине летом 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Вероятность наступления оккупантов в Украине

Эксперты ISW отмечают, что российские войска, вероятно, постараются поддерживать интенсивность своих наступательных операций на всей линии фронта, чтобы помешать украинским силам стабилизировать свои оборонительные линии.

Также аналитики предполагают, что Россия будет использовать свои оперативные преимущества для динамичной адаптации своих наступательных стратегий в течение весны и лета, надеясь обнаружить и использовать потенциальные уязвимости в украинской обороне.

В отчете указывается, что российские войска могут стремиться продолжать свои наступательные действия, несмотря на любые потери, в ожидании нехватки военной техники у Украины до момента поступления обещанной западной военной помощи.

Напомним, украинский военный 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что российские оккупанты усилили активность своей артиллерии на Бахмутском направлении.

Также оккупанты активизировали свои действия вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области.

ВСУ
нападение
россияне
военные
оккупанты
война в Украине
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство