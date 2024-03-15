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Военный рассказал о ротации и усилении активности войск РФ под Бахмутом

15 марта 2024 16:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Военный рассказал о ротации и усилении активности войск РФ под Бахмутом
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: ГУР МОУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинский военный 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что российские оккупанты усилили активность своей артиллерии на Бахмутском направлении. Кроме того, они готовятся к ротации, чтобы восстановить свое наступление.

Об этом доброволец сообщил в Telegram в пятницу, 15 марта.

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По словам Бунятова, солдаты РФ активизировали работу своей артиллерии на фронте под Бахмутом. Военный указал, что было замечено движение техники и личного состава противника. Доброволец считает, что захватчики готовят ротацию для того, чтобы возобновить свое наступление на позиции ВСУ.

"На Бахмутском направлении русня увеличила активность работы артиллерии. В тылу замечено движение техники и личного состава, готовят ротацию сил для возобновления наступательных действий", — написал Бунятов.

Скриншот сообщения Бунятова
Скриншот поста Бунятова

Напомним, под Бахмутом продолжаются жестокие бои, весь район находится в огне. Россияне продолжают наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки. Солдаты РФ ужесточили атаки фугасными авиабомбами на позиции ВСУ.

война
российские войска
Украина
военные
оккупанты
Бахмут

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