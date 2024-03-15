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Військовий розповів про ротацію та посилення активності військ РФ під Бахмутом

15 березня 2024 16:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Військовий розповів про ротацію та посилення активності військ РФ під Бахмутом
Російські окупанти. Ілюстративне фото: ГУР МОУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Український військовий 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що російські окупанти посилили активність своєї артилерії на Бахмутському напрямку. Крім того, вони готуються до ротації, щоб відновити свій наступ.

Про це доброволець повідомив у Telegram у п'ятницю, 15 березня.

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Посилення артилерії військ РФ під Бахмутом

За словами Бунятова, солдати РФ активізували роботу своєї артилерії на фронті під Бахмутом. Військовий вказав, що було помічено рух техніки та особового складу противника. Доброволець вважає, що загарбники готують ротацію для того аби відновити свій наступ на позиції ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку русня збільшила активність роботи артилерії. В тилу помічено рух техніки та особового складу, готують ротацію сил для відновлення наступальних дій", — написав Бунятов.
 

Скриншот допису Бунятова
Скриншот допису Бунятова

Нагадаємо, під Бахмутом точаться жорсткі бої, весь район перебуває у вогні. Росіяни продовжують наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. Солдати РФ посилили атаки фугасними авіабомбами на позиції ЗСУ.

війна
російські війська
Україна
військові
окупанти
Бахмут

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