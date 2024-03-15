На Запоріжжі прикордонники "дружнім вогнем" знищили спостережний пункт окупантів

Момент знищення. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують невпинно знищувати ворога на усіх ділянках фронту. Так, зокрема, на Запорізькому напрямку прикордонники точним ударом ліквідували спостережний пункт окупантів.

Відео майстерної роботи показали у Державній прикордонній службі.

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Знищення окупантів на Запоріжжі

"Прикордонники за підтримки Сил оборони знищили спостережний пост окупантів на Запорізькому напрямку", — коментують знищення ворожої цілі у ДПСУ.

Що ще варто знати про успіхи прикордонників на фронті

Нагадаємо, декілька днів тому прикордонники знищили спостережний пункт росіян на Харківщині.

Раніше підрозділи ДПСУ завдали удару по протитанковій гарматі окупантів, використавши для цього безпілотний літальний апарат. Також там показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі.