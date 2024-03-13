Прикордонники показали, як знищують протитанкову гармату окупантів

Влучання по гарматі окупантів. Фото: скриншот

Українські прикордонники завдали удару по протитанковій гарматі окупантів. Для цього захисники застосували безпілотний літальний апарат.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Читайте також:

Прикордонники завдали удару по ворогу

"Протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" вразили FPV-дроном прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

Додамо, протитанкісти третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою. Ексклюзивні кадри роботи військових показав екскомандир "Азову" Максим Жорін.