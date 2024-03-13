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Прикордонники показали, як знищують протитанкову гармату окупантів

13 березня 2024 17:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прикордонники показали, як знищують протитанкову гармату окупантів
Влучання по гарматі окупантів. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські прикордонники завдали удару по протитанковій гарматі окупантів. Для цього захисники застосували безпілотний літальний апарат.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

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"Протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" вразили FPV-дроном прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

Додамо, протитанкісти третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою. Ексклюзивні кадри роботи військових показав екскомандир "Азову" Максим Жорін.

війна
Україна
прикордонники
окупанти
Гвардія наступу

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