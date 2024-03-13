Пограничники показали, как уничтожают противотанковую пушку окупантов
Украинские пограничники нанесли удар по противотанковой пушке оккупантов. Для этого защитники применили беспилотный летательный аппарат.
Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Пограничники нанесли удар по врагу
"Противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" поразили FPV-дроном пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковщине", — говорится в сообщении.
Напомним, воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.
Добавим, противотанкисты третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры работы военных показал экскомандир "Азова" Максим Жорин.
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