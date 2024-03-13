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Пограничники показали, как уничтожают противотанковую пушку окупантов

13 марта 2024 17:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники показали, как уничтожают противотанковую пушку окупантов
Попадание по пушке окупантов. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские пограничники нанесли удар по противотанковой пушке оккупантов. Для этого защитники применили беспилотный летательный аппарат.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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"Противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" поразили FPV-дроном пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Напомним, воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

Добавим, противотанкисты третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры работы военных показал экскомандир "Азова" Максим Жорин.

война
Украина
пограничники
оккупанты
Гвардия наступления

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