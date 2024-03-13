Пограничники показали, как уничтожают противотанковую пушку окупантов

Попадание по пушке окупантов. Фото: скриншот

Украинские пограничники нанесли удар по противотанковой пушке оккупантов. Для этого защитники применили беспилотный летательный аппарат.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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"Противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" поразили FPV-дроном пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Напомним, воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

Добавим, противотанкисты третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры работы военных показал экскомандир "Азова" Максим Жорин.