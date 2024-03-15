На Запорожье пограничники "дружеским огнем" уничтожили наблюдательный пункт оккупантов

Момент уничтожения. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. Так, в частности, на Запорожском направлении пограничники точным ударом ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов.

Видео мастерской работы показали в Государственной пограничной службе.

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Уничтожение оккупантов на Запорожье

"Пограничники при поддержке Сил обороны уничтожили наблюдательный пост кафиров на Запорожском направлении", — комментируют уничтожение враждебной цели в ГПСУ.

Что еще следует знать об успехах пограничников на фронте

Напомним, несколько дней назад пограничники уничтожили наблюдательный пункт россиян на Харьковщине.

Ранее подразделения ГПСУ нанесли удар по противотанковой пушке оккупантов, использовав для этого беспилотный летательный аппарат. Также там показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье.