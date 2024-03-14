У ГУР показали, як знищують військову техніку окупантів у Запорізькій області

Військова техніка російських окупантів у Запорізькій області. Фото: скриншот

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали ефектне знищення військової техніки російських окупантів. Події відбувалися у Запорізькій області.

Відео опублікувала пресслужба ГУР МО у Telegram у четвер, 14 березня.

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Знищення техніки окупантів

"Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" продовжує виявляти та знищувати російських окупантів у Запорізькій області", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити результати одного дня роботи спецпідрозділу. Розвідники виявили та спалили два вантажних автомобілі та позашляховик російських окупантів, а також комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, розпочалася 750 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — знищують ворога та його військову техніку.

Також українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.