В ГУР показали, как уничтожают военную технику оккупантов в Запорожской области

Военная техника российских оккупантов в Запорожской области. Фото: скриншот

В Главном управлении разведки Минобороны показали эффектное уничтожение военной техники российских оккупантов. События происходили в Запорожской области.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР МО в Telegram в четверг, 14 марта.

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"Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "КАБУЛ 9" продолжает выявлять и уничтожать российских оккупантов в Запорожской области", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть результаты одного дня работы спецподразделения. Разведчики обнаружили и сожгли два грузовых автомобиля и внедорожник российских оккупантов, а также комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Напомним, начались 750 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — уничтожают врага и его военную технику.

Также украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.