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В ГУР показали, как уничтожают военную технику оккупантов в Запорожской области

14 марта 2024 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР показали, как уничтожают военную технику оккупантов в Запорожской области
Военная техника российских оккупантов в Запорожской области. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны показали эффектное уничтожение военной техники российских оккупантов. События происходили в Запорожской области.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР МО в Telegram в четверг, 14 марта.

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Уничтожение техники оккупантов

"Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "КАБУЛ 9" продолжает выявлять и уничтожать российских оккупантов в Запорожской области", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть результаты одного дня работы спецподразделения. Разведчики обнаружили и сожгли два грузовых автомобиля и внедорожник российских оккупантов, а также комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Напомним, начались 750 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — уничтожают врага и его военную технику.

Также украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

разведка
украинцы
россияне
Украина
Запорожская область
военная техника
оккупанты
ГУР

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