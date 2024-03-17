Нацгвардійці показали професійну ліквідацію окупантів на Запорізькому напрямку

Вибух поряд з російським окупантом. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Так, нацгвардійці бригади "Спартан" продемонстрували навички ліквідації противника на Запорізькому напрямку

Відео опублікувала третя бригада оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України у Telegram у неділю, 17 березня.

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Нацгвардійці розповіли, що загарбники увесь час намагаються прорвати позиції українських військових. Окупанти після невдалих наступальних операцій вдаються до спроб закріпитися та обладнати нові позиції.

"Пілоти БпЛА роблять усе задля того аби знищити окупанта. З кожним разом все більше вражають своєю точністю, демонструючи вміння оперативно адаптуватися до будь-якої ситуації та обстановки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України не втомлюються знищувати техніку та особовий склад РФ. Українські захисники зуміли ліквідувати понад 6,7 тисячі російських військовослужбовців та 952 одиниці військової техніки протягом минулого тижня.

Також бійці Третьої штурмової бригади вдало застосували бойові дрони, щоб поповнити список ліквідованих російських загарбників. Внаслідок успішних дій вдалося ліквідувати чотирьох ворожих бійців.