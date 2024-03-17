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Нацгвардейцы показали профессиональную ликвидацию оккупантов на Запорожском направлении

17 марта 2024 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нацгвардейцы показали профессиональную ликвидацию оккупантов на Запорожском направлении
Взрыв рядом с российским оккупантом. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Так, нацгвардейцы бригады "Спартан" продемонстрировали навыки ликвидации противника на Запорожском направлении.

Видео опубликовала третья бригада оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Ликвидация оккупантов на Запорожском направлении

Нацгвардейцы рассказали, что захватчики постоянно пытаются прорвать позиции украинских военных. Оккупанты после неудачных наступательных операций предпринимают попытки закрепиться и оборудовать новые позиции.

"Пилоты БпЛА делают все для того, чтобы уничтожить оккупанта. С каждым разом все больше поражают своей точностью, демонстрируя умение оперативно адаптироваться к любой ситуации и обстановке", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины не устают уничтожать технику и личный состав РФ. Украинские защитники сумели ликвидировать более 6,7 тысячи российских военнослужащих и 952 единицы военной техники в течение прошлой недели.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады удачно применили боевые дроны, чтобы пополнить список ликвидированных российских захватчиков. В результате успешных действий удалось ликвидировать четырех вражеских бойцов.

война
украинцы
Нацгвардия
Украина
Запорожская область
оккупанты

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