Нацгвардейцы показали профессиональную ликвидацию оккупантов на Запорожском направлении

Взрыв рядом с российским оккупантом. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Так, нацгвардейцы бригады "Спартан" продемонстрировали навыки ликвидации противника на Запорожском направлении.

Видео опубликовала третья бригада оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Ликвидация оккупантов на Запорожском направлении

Нацгвардейцы рассказали, что захватчики постоянно пытаются прорвать позиции украинских военных. Оккупанты после неудачных наступательных операций предпринимают попытки закрепиться и оборудовать новые позиции.

"Пилоты БпЛА делают все для того, чтобы уничтожить оккупанта. С каждым разом все больше поражают своей точностью, демонстрируя умение оперативно адаптироваться к любой ситуации и обстановке", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины не устают уничтожать технику и личный состав РФ. Украинские защитники сумели ликвидировать более 6,7 тысячи российских военнослужащих и 952 единицы военной техники в течение прошлой недели.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады удачно применили боевые дроны, чтобы пополнить список ликвидированных российских захватчиков. В результате успешных действий удалось ликвидировать четырех вражеских бойцов.