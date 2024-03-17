Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Пекельні бої на Луганщині — військовий розповів про ситуацію в Серебрянському лісі arrow

Пекельні бої на Луганщині — військовий розповів про ситуацію в Серебрянському лісі

17 березня 2024 15:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Пекельні бої на Луганщині — військовий розповів про ситуацію в Серебрянському лісі
Українські воїни в Серебрянському лісі. Ілюстративне фото: ngu.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Кремінському напрямку фронту, що на Луганщині, точаться жорстокі бої. Військовий, який воював у Серебрянському лісі розповів, що це справжнє пекло на Землі. За його словами, ті воїни, які боронять державу на цій ділянці передової незламні та "вивозять все на характері".

Про це військовослужбовець розповів кореспондентці Новини.LIVE у Києві в неділю, 17 березня.

Читайте також:

Військовий розповів про важкі бої у Серебрянському лісі

Військовий, який нещодавно отримав важке поранення ніг у Серебрянському лісі каже, що навіть попри це планує повернутися на фронт. Чоловіку ампутували кінцівки і він хоче знайти ту спеціальність, в якій буде корисним на фронті.

Воїн розповідає, що Серебрянське лісництво — це справжнє пекло на Землі. Щодня окупанти атакують позиції ЗСУ артилерією, мінометами, танками тощо. Все це, як каже боєць, хлопці вивозять на характері. Цих людей вже не зламає ніщо і вони будуть захищати Україну за будь-яких умов.

"Люди, які знаходяться тут, мають розуміти, що вони переживають ад. Просто картина того, що там відбувається, просто ад на Землі. Закаляє наших хлопців, їм там дуже важко. Всі устали просто. Але вони будуть стояти там до останнього, я в це вірю", — наголосив 21-річний військовий.

Нагадаємо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.

Додамо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Удар було нанесено дронами-камікадзе.

Київ
війна
ЗСУ
Україна
Луганська область
військові
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство