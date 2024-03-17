Пекельні бої на Луганщині — військовий розповів про ситуацію в Серебрянському лісі

Українські воїни в Серебрянському лісі. Ілюстративне фото: ngu.gov.ua

На Кремінському напрямку фронту, що на Луганщині, точаться жорстокі бої. Військовий, який воював у Серебрянському лісі розповів, що це справжнє пекло на Землі. За його словами, ті воїни, які боронять державу на цій ділянці передової незламні та "вивозять все на характері".

Про це військовослужбовець розповів кореспондентці Новини.LIVE у Києві в неділю, 17 березня.

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Військовий розповів про важкі бої у Серебрянському лісі

Військовий, який нещодавно отримав важке поранення ніг у Серебрянському лісі каже, що навіть попри це планує повернутися на фронт. Чоловіку ампутували кінцівки і він хоче знайти ту спеціальність, в якій буде корисним на фронті.

Воїн розповідає, що Серебрянське лісництво — це справжнє пекло на Землі. Щодня окупанти атакують позиції ЗСУ артилерією, мінометами, танками тощо. Все це, як каже боєць, хлопці вивозять на характері. Цих людей вже не зламає ніщо і вони будуть захищати Україну за будь-яких умов.

"Люди, які знаходяться тут, мають розуміти, що вони переживають ад. Просто картина того, що там відбувається, просто ад на Землі. Закаляє наших хлопців, їм там дуже важко. Всі устали просто. Але вони будуть стояти там до останнього, я в це вірю", — наголосив 21-річний військовий.

Нагадаємо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.

Додамо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Удар було нанесено дронами-камікадзе.