Адские бои на Луганщине — военный рассказал о ситуации в Серебрянском лесу

Украинские воины в Серебрянском лесу. Иллюстративное фото: ngu.gov.ua

На Кременском направлении фронта, что на Луганщине, продолжаются жестокие бои. Военный, воевавший в Серебрянском лесу, рассказал, что это настоящий ад на Земле. По его словам, те воины, которые защищают государство на этом участке передовой, несокрушимы и "вывозят все на характере".

Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту Новини.LIVE в Киеве в воскресенье, 17 марта.

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Военный, недавно получивший тяжелое ранение ног в Серебрянском лесу, говорит, что даже несмотря на это планирует вернуться на фронт. Мужчине ампутировали конечности и он хочет найти ту специальность, в которой будет полезен на фронте.

Воин рассказывает, что Серебрянское лесничество — это настоящий ад на Земле. Каждый день оккупанты атакуют позиции ВСУ артиллерией, минометами, танками и т.д. Все это, как говорит боец, парни вывозят на характере. Этих людей уже не сломает ничто, и они будут защищать Украину при любых условиях.

"Люди, которые находятся здесь, должны понимать, что они переживают ад. Просто картина происходящего просто ад на Земле. Закаляет наших ребят, им там очень тяжело. Все устали просто. Но они будут стоять там до последнего, я в это верю", — подчеркнул 21-летний военный.

Напомним, на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.

Добавим, на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23-й бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Удар был нанесен дронами-камикадзе.