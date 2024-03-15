Перевірений в екстремальних умовах на Донеччині— прикордонники показали свого "бойового дракона"

Військовий біля авто. Фото: скриншот з відео ДПСУ

В рамках волонтерської допомоги один з бойових підрозділів Могилів-Подільського прикордонного загону отримав декілька автомобілів, зокрема праворульний позашляховик Mitsubishi, який військові називають "бойовим драконом". Машина успішно брала участь у всіх бойових завданнях та неодноразово допомагала прикордонникам.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 15 березня.

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Як "Дракон" допомагав прикордонникам на фронті

Після отримання авто прикордонниками вони одразу ж назвали його "Драконом". Як пояснюють в ДПСУ, таке псевдо машина отримала "за обладнання повітрозбірників на капоті, які схожі на ніздрі містичної тварини". Автомобіль неодноразово допомагав українським захисникам та проїжджав будь-яке бездоріжжя.

Військовий Григорій на псевдо "Кар" розповів, що завдяки цьому авто вдавалося швидко доставляти бійців на бойові позиції. Крім того, "Кар" каже, що "Дракон" вже як побратим для воїнів, тому вони не покинули авто навіть після ворожої атаки.

"Щоби зберегти своє життя, нам довелося залишити машину. Але згодом все ж таки повернулись за нею, і, на щастя, вона залишилась неушкодженою. "Дракон", своєю чергою, жодного разу не підвів. Наша автівка дійсно як дракон пролітає непрохідними ділянками місцевості, маневруючи під обстрілами на максимальній близькості від лінії зіткнення", — сказав Григорій.

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" завдали успішного удару по позиціях російських окупантів.

Крім того, прикордонники уразили протитанкову гармату ворога за допомогою безпілотника.