Прикордонники показали, як успішно вдарили по позиціях окупантів

Удар по спостережному пункту російських окупантів. Фото: скриншот

Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" показали професійно роботу по ворогу. Вони вдарили по позиціях російських окупантів.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 14 березня.

Читайте також:

Удар по російських позиціях

Під приціл прикордонників-аеророзвідників потрапили:

два спостережні пункти росіян;

дві вогневі позиції;

бліндаж окупантів.

"Втрати противника уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Удари по ворогу були відпрацьовані на Харківському напрямку.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України показали ефектне знищення військової техніки російських окупантів. Події відбувалися у Запорізькій області.

Також українські військові уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" російських окупантів. Бійці Збройних сил вдарили по ворожій техніці, яка їхала у Бєлгородській області.