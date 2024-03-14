Прикордонники показали, як успішно вдарили по позиціях окупантів
Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" показали професійно роботу по ворогу. Вони вдарили по позиціях російських окупантів.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 14 березня.
Удар по російських позиціях
Під приціл прикордонників-аеророзвідників потрапили:
- два спостережні пункти росіян;
- дві вогневі позиції;
- бліндаж окупантів.
"Втрати противника уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Удари по ворогу були відпрацьовані на Харківському напрямку.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України показали ефектне знищення військової техніки російських окупантів. Події відбувалися у Запорізькій області.
Також українські військові уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" російських окупантів. Бійці Збройних сил вдарили по ворожій техніці, яка їхала у Бєлгородській області.
Читайте Новини.LIVE!