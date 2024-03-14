Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Прикордонники показали, як успішно вдарили по позиціях окупантів arrow

Прикордонники показали, як успішно вдарили по позиціях окупантів

14 березня 2024 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники показали, як успішно вдарили по позиціях окупантів
Удар по спостережному пункту російських окупантів. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" показали професійно роботу по ворогу. Вони вдарили по позиціях російських окупантів.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 14 березня.

Читайте також:

Удар по російських позиціях 

Під приціл прикордонників-аеророзвідників потрапили:

  • два спостережні пункти росіян;
  • дві вогневі позиції;
  • бліндаж окупантів.

"Втрати противника уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Удари по ворогу були відпрацьовані на Харківському напрямку.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України показали ефектне знищення військової техніки російських окупантів. Події відбувалися у Запорізькій області.

Також українські військові уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" російських окупантів. Бійці Збройних сил вдарили по ворожій техніці, яка їхала у Бєлгородській області.

війна
українці
росіяни
Україна
прикордонники
Харківська область
окупанти
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше