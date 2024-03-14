Українські військові уразили російський БМ-21 "Град" у Бєлгородській області

Ураження російської БМ-21 "Град" у Бєлгородській області. Фото: скриншот з відео

Українські військові уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" російських окупантів. Бійці Збройних сил вдарили по ворожій техніці, яка їхала у Бєлгородській області.

Відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram у четвер, 14 березня.

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Удар по військовій техніці окупантів

За словами Цаплієнка, російський БМ-21 "Град" був уражений на території Бєлгородської області в 10 км від українського кордону.

Українські військові вдарили по військовій техніці армії РФ за допомогою безпілотника.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України показали ефектне знищення військової техніки російських окупантів. Події відбувалися у Запорізькій області.

Також українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.