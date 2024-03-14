Украинские военные поразили российский БМ-21 "Град" в Белгородской области
Украинские военные поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил ударили по вражеской технике, которая ехала в Белгородской области.
Видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в четверг, 14 марта.
Удар по военной технике оккупантов
По словам Цаплиенко, российский БМ-21 "Град" был поражен на территории Белгородской области в 10 км от украинской границы.
Украинские военные ударили по военной технике армии РФ с помощью беспилотника.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны показали эффектное уничтожение военной техники российских оккупантов. События происходили в Запорожской области.
Также украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.
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