Украинские военные поразили российский БМ-21 "Град" в Белгородской области

Поражение российского БМ-21 "Град" в Белгородской области. Фото: скриншот с видео

Украинские военные поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил ударили по вражеской технике, которая ехала в Белгородской области.

Видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в четверг, 14 марта.

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Удар по военной технике оккупантов

По словам Цаплиенко, российский БМ-21 "Град" был поражен на территории Белгородской области в 10 км от украинской границы.

Украинские военные ударили по военной технике армии РФ с помощью беспилотника.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны показали эффектное уничтожение военной техники российских оккупантов. События происходили в Запорожской области.

Также украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.