Пограничники показали, как успешно ударили по позициям оккупантов
Пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" показали профессионально работу по врагу. Они ударили по позициям российских оккупантов.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 14 марта.
Удар по российским позициям
Под прицел пограничников-аэроразведчиков попали:
- два наблюдательных пункта россиян;
- две огневые позиции;
- блиндаж оккупантов.
"Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.
Удары по врагу были отработаны на Харьковском направлении.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектное уничтожение военной техники российских оккупантов. События происходили в Запорожской области.
Также украинские военные поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил ударили по вражеской технике, которая ехала в Белгородской области.
Читайте Новини.LIVE!