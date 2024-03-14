Пограничники показали, как успешно ударили по позициям оккупантов

Удар по наблюдательному пункту российских оккупантов. Фото: скриншот

Пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" показали профессионально работу по врагу. Они ударили по позициям российских оккупантов.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 14 марта.

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Под прицел пограничников-аэроразведчиков попали:

два наблюдательных пункта россиян;

две огневые позиции;

блиндаж оккупантов.

"Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.

Удары по врагу были отработаны на Харьковском направлении.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектное уничтожение военной техники российских оккупантов. События происходили в Запорожской области.

Также украинские военные поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил ударили по вражеской технике, которая ехала в Белгородской области.