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Пограничники показали, как успешно ударили по позициям оккупантов

14 марта 2024 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники показали, как успешно ударили по позициям оккупантов
Удар по наблюдательному пункту российских оккупантов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" показали профессионально работу по врагу. Они ударили по позициям российских оккупантов.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 14 марта.

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Под прицел пограничников-аэроразведчиков попали:

  • два наблюдательных пункта россиян;
  • две огневые позиции;
  • блиндаж оккупантов.

"Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.

Удары по врагу были отработаны на Харьковском направлении.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектное уничтожение военной техники российских оккупантов. События происходили в Запорожской области.

Также украинские военные поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил ударили по вражеской технике, которая ехала в Белгородской области.

война
украинцы
россияне
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пограничники
Харьковская область
оккупанты
ГПСУ

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