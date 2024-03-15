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Проверен в экстремальных условиях на Донетчине — пограничники показали своего "боевого дракона"

15 марта 2024 15:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Проверен в экстремальных условиях на Донетчине — пограничники показали своего "боевого дракона"
Военный возле авто. Фото: скриншот с видео ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В рамках волонтерской помощи одно из боевых подразделений Могилев-Подольского пограничного отряда получило несколько автомобилей, в том числе праворульный внедорожник Mitsubishi, который военные называют "боевым драконом". Машина успешно участвовала во всех боевых задачах и неоднократно помогала пограничникам.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 15 марта.

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Как "Дракон" помогал пограничникам на фронте

После получения авто пограничниками они сразу же назвали его "Драконом". Как объясняют в ГПСУ, такое псевдо машина получила "за оборудование воздухосборников на капоте, похожих на ноздри мистического животного". Автомобиль неоднократно помогал украинским защитникам и проезжал любое бездорожье.

Военный Григорий на псевдо "Кар" рассказал, что благодаря этому авто удавалось быстро доставлять бойцов на боевые позиции. Кроме того, "Кар" говорит, что "Дракон" уже как собрат для воинов, поэтому они не покинули авто даже после вражеской атаки.

"Чтобы сохранить свою жизнь, нам пришлось оставить машину. Но впоследствии все же вернулись за ней, и, к счастью, она осталась невредимой. "Дракон", в свою очередь, ни разу не подвел. Наш автомобиль действительно как дракон пролетает по непроходимым участкам местности, маневрируя под обстрелами на максимальной близости от линии столкновения", — сказал Григорий.

Напомним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" нанесли успешный удар по позициям российских оккупантов.

Кроме того, пограничники поразили противотанковую пушку врага с помощью беспилотника.

война
авто
Украина
видео
пограничники
Донецкая область
ГПСУ

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