Притула показав, як українські військові знищують окупантів FPV-дронами

Знищення російського танку FPV-дронами. Фото: скриншот з відео

Волонтер Сергій Притула показав ефектну роботу українських "Гострих картузів" — НГУ, ОМЕГА "Схід". Військові активно використовують FPV-дрони.

Відео Сергій Притула опублікував у Telegram у четвер, 7 березня.

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Притула зазначив, що "Гострі картузи" "знайомлять" окупантів з правилами перебування на українській землі. За його словами, це стосується і техніки.

"В рамках зборів на "Рої помсти" ми з вами передали чимало FPV-дронів. Тепер є потреба навчити якомога більше пілотів! Прошу долучатись до нашого збору на навчання 1 000 пілотів у військовій школі "Боривітер", — додав Притула.

Нагадаємо, українські військові продовжують нищити російських загарбників на нашій землі. Так, росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.

Також третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.