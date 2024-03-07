Притула показал, как украинские военные уничтожают оккупантов FPV-дронами

Уничтожение российского танка FPV-дронами. Фото: скриншот с видео

Волонтер Сергей Притула показал эффектную работу украинских "Гострих картузів" — НГУ, ОМЕГА "Восток". Военные активно используют FPV-дроны.

Видео Сергей Притула опубликовал в Telegram в четверг, 7 марта.

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Притула отметил, что "Гострі картузі" "знакомят" оккупантов с правилами пребывания на украинской земле. По его словам, это касается и техники.

"В рамках сборов на "Рой мести" мы с вами передали немало FPV-дронов. Теперь есть потребность научить как можно больше пилотов! Прошу присоединяться к нашему сбору на обучение 1 000 пилотов в военной школе "Боривитер", — добавил Притула.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.

Также третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.