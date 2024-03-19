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Путін пообіцяв покарання росіянам, які вступили в українські ДРГ

19 березня 2024 17:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін пообіцяв покарання росіянам, які вступили в українські ДРГ
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.

Про це Володимир Путін сказав на колегії ФСБ, передають росЗМІ.

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Покарання росіянам, які вступили в українські ДРГ

"Я прошу не забувати, хто вони такі, виявляти їх поіменно. Ми будемо карати їх без терміну давності, де б вони не перебували", — заявив Путін.

Він закликав ФСБ приділити увагу цьому напряму діяльності. 

"Щоб неповадно було нікому. Ми пам'ятаємо, що власівці творили на радянській землі. І цим ніколи не пробачимо", — наголосив диктатор РФ.

За його словами, всі спроби "диверсійно-терористичних банд" прорватися на територію Росії "провалилися".

"Усі спроби прориву на нашу територію диверсійно-терористичних банд, що складаються з регулярних частин супротивника, закордонних найманців, — їх теж активно застосовують, — та й усякого штибу непотребу, який за різними каналами опинився на території київського режиму, всі ці спроби провалилися", — зазначив Путін.

Також російський диктатор звинуватив владу України в тому, що вона за підтримки Заходу нібито "перейшла до терористичних методів".

Нагадаємо, що військові легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. До них долучилися РДК і Сибірський батальйон, разом із якими підрозділи зайшли в Бєлгородську область РФ 12 березня. За словами пропагандистських військкорів, то була спроба прориву "українських ДРГ" у Бєлгородську та Курську області. 

За словами командира підрозділу РДК, їхня мета — просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.

Крім того, ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати.

Російські добровольці завдають ударів по військовій техніці окупантів у Бєлгородській області. Так, вони показали, як підбили танк російської армії у селищі Козинка.

росія
війна
володимир путін
росіяни
Україна
ДРГ

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