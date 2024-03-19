Російські добровольці показали, як підбили танк окупантів у Бєлгородській області

Танк російських окупантів у Бєлгородській області. Фото: скриншот з відео

Російські добровольці завдають удари по військовій техніці окупантів у Бєлгородській області. Так, вони показали, як підбили танк російської армії у селищі Козинка.

Відео опублікував "Русский Добровольческий Корпус" у Telegram у вівторок, 19 березня.

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Російський добровелець одного з підрозділів РДК використав гранатомет, щоб підбити танк окупантів. Події на відео відбуваються у селищі Козинка в Бєлгородській області.

Танк російських окупантів у Бєлгородській області. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що військові легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. До них долучилися РДК і Сибірський батальйон, разом із якими підрозділи зайшли в Бєлгородську області РФ 12 березня. За словами пропагандистських військкорів, то була спроба прориву "українських ДРГ" у Бєлгородську та Курську області.

За словами командира підрозділу РДК, їхня мета просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.

Крім того, ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати.