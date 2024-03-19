Российские добровольцы показали, как подбили танк оккупантов в Белгородской области

Танк российских оккупантов в Белгородской области. Фото: скриншот из видео

Российские добровольцы наносят удары по военной технике оккупантов в Белгородской области. Так, они показали, как подбили танк российской армии в поселке Козинка.

Видео опубликовал "Русский Добровольческий Корпус" в Telegram во вторник, 19 марта.

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Российский доброволец одного из подразделений РДК использовал гранатомет, чтобы подбить танк оккупантов. События на видео происходят в поселке Козинка в Белгородской области.

Танк российских оккупантов в Белгородской области. Фото: скриншот с видео

Напомним, военные легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. К ним присоединились РДК и Сибирский батальон, вместе с которыми подразделения вошли в Белгородскую область РФ 12 марта. По словам пропагандистских военкоров, это была попытка прорыва "украинских ДРГ" в Белгородскую и Курскую области.

По словам командира подразделения РДК, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

Кроме того, мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.