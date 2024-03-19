Путин пообещал наказание россиянам, вступившим в украинские ДРГ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Российский диктатор Владимир Путин призвал спецслужбы России не забывать о "предателях", вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.

Об этом Владимир Путин сказал на коллегии ФСБ, передают росСМИ.

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"Я прошу не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", — заявил Путин.

Он призвал ФСБ уделить внимание этому направлению деятельности.

"Чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим", — подчеркнул диктатор РФ.

По его словам, все попытки "диверсионно-террористических банд" прорваться на территорию России "провалились".

"Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, — они тоже активно применяются, — да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились", – отметил Путин.

Также российский диктатор обвинил власти Украины в том, что они при поддержке Запада якобы "перешли к террористическим методам".

Напомним, военные легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. К ним присоединились РДК и Сибирский батальон, вместе с которыми подразделения вошли в Белгородскую область РФ 12 марта. По словам пропагандистских военкоров, это была попытка прорыва "украинских ДРГ" в Белгородскую и Курскую области.

По словам командира подразделения РДК, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

Кроме того, мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.

Российские добровольцы наносят удары по военной технике оккупантов в Белгородской области. Так, они показали, как подбили танк российской армии в поселке Козинка.