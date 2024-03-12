Ракетний удар по Кривому Розі та доповідь Головкома Сирського — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У Кривому Розі продовжуються рятувальні операції після ракетного удару, завданого російськими військами. Атака окупантів призвела до руйнування частини дев'ятиповерхового житлового будинку, зокрема, обвалилися міжповерхові перекриття, що спровокувало виникнення пожежі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 12 березня.

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Ракетний удар по Кривому Розі

Зеленський повідомив, що за останніми даними, понад 30 людей постраждали внаслідок обстрілу, серед них є особи, які отримали тяжкі травми.

"Є важко поранені. Всім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким", — заявив глава держави.

Доповідь Головкому Сирського

Зеленський також проінформував, що Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прозвітував про дії українських військ на полі бою, а також про успішне використання розвідувальних даних та досягнення українських дронів в умовах війни. Сирський, перебуваючи безпосередньо на фронті, наголосив на значущості динамічних дій для України в поточній обстановці.

Також були представлені попередні результати ефективного застосування українських дронів, які координуються Збройними Силами, Головним управлінням розвідки та Службою безпеки України.

"Думаю, всі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність — це реальне наближення безпеки для всіх", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Кривому Розі. Він показав відео рятувальної операції внаслідок влучення ракети до дев'ятиповерхової будівлі.

У місті внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в одній із багатоповерхівок Металургійного району міста. Поки що відомо про загиблих і тяжко поранених.