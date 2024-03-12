Ракетный удар по Кривому Рогу и доклад Главкома Сырского — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Кривом Роге продолжаются спасательные операции после ракетного удара, нанесенного российскими войсками. Атака оккупантов привела к разрушению части девятиэтажного жилого дома, в частности обрушились межэтажные перекрытия, что спровоцировало возникновение пожара.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 12 марта.

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Ракетный удар по Кривому Рогу

Зеленский сообщил, что по последним данным более 30 человек пострадали в результате обстрела, среди них есть лица, получившие тяжелые травмы.

"Есть тяжело раненые. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", — заявил глава государства.

Доклад Главкома Сырского

Зеленский также проинформировал, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отчитался о действиях украинских войск на поле боя, а также об успешном использовании разведывательных данных и достижениях украинских дронов в условиях войны. Сырский, находясь непосредственно на фронте, подчеркнул значимость динамичных действий для Украины в текущей обстановке.

Также были представлены предварительные результаты эффективного применения украинских дронов, координируемых Вооруженными силами, Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины.

"Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Наша дальнобойность — это реальное приближение безопасности для всех", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Кривому Рогу. Он показал видео спасательной операции в результате попадания ракеты в девятиэтажное здание.

В городе в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в одной из многоэтажек Металлургического района города. Пока известно о погибших и тяжело раненых.