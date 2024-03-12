Речник Нацгвардії розповів, на якому напрямку РФ підтягує резерви

Речник Нацгвардії України Руслан Музичук. Фото: НГУ

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів, що російські окупанти підтягують резерви на Новопавлівському напрямку. Ворог застосовує підрозділи морської піхоти, спеціального призначення, мотострілкові, танкові, для того, щоб мати сили і засоби для досягнення своїх цілей.

Про це Руслан Музичук сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.

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Ситуація на Новопавлівському напрямку

За словами Музичука, фіксується активізація противника на Новопавлівському напрямку в районі Времівки, Вугледара.

"Щось схоже відбувалося рік тому, коли на цьому напрямку було досить багато механізованих, танкових підрозділів", — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре розповсюджують фейкову інформацію у соціальних мережах. Вони заявляють про масований наступ на Сумську область.

Також Президент Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна неадекватною людиною. Переконує, що його ціль — руйнування України та усього живого.