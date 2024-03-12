Речник Нацгвардії розповів, на якому напрямку РФ підтягує резерви
Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів, що російські окупанти підтягують резерви на Новопавлівському напрямку. Ворог застосовує підрозділи морської піхоти, спеціального призначення, мотострілкові, танкові, для того, щоб мати сили і засоби для досягнення своїх цілей.
Про це Руслан Музичук сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.
Ситуація на Новопавлівському напрямку
За словами Музичука, фіксується активізація противника на Новопавлівському напрямку в районі Времівки, Вугледара.
"Щось схоже відбувалося рік тому, коли на цьому напрямку було досить багато механізованих, танкових підрозділів", — додав він.
Нагадаємо, російські окупанти вкотре розповсюджують фейкову інформацію у соціальних мережах. Вони заявляють про масований наступ на Сумську область.
Також Президент Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна неадекватною людиною. Переконує, що його ціль — руйнування України та усього живого.
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