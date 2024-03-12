Спикер Нацгвардии рассказал, на каком направлении РФ подтягивает резервы

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук. Фото: НГУ

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что российские оккупанты подтягивают резервы на Новопавловском направлении. Враг применяет подразделения морской пехоты, специального назначения, мотострелковые, танковые, для того чтобы иметь силы и средства для достижения своих целей.

Об этом Руслан Музычук сказал в эфире телемарафона во вторник, 12 марта.

Читайте также:

Ситуация на Новопавловском направлении

По словам Музычука, фиксируется активизация противника на Новопавловском направлении в районе Временки, Угледара.

"Нечто подобное происходило год назад, когда на этом направлении было достаточно много механизированных, танковых подразделений", — добавил он.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз распространяют фейковую информацию в социальных сетях. Они заявляют о массированном наступлении на Сумскую область.

Также президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватным человеком. Уверяет, что его цель — разрушение Украины и всего живого.