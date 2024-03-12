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Спикер Нацгвардии рассказал, на каком направлении РФ подтягивает резервы

12 марта 2024 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спикер Нацгвардии рассказал, на каком направлении РФ подтягивает резервы
Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук. Фото: НГУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что российские оккупанты подтягивают резервы на Новопавловском направлении. Враг применяет подразделения морской пехоты, специального назначения, мотострелковые, танковые, для того чтобы иметь силы и средства для достижения своих целей.

Об этом Руслан Музычук сказал в эфире телемарафона во вторник, 12 марта.

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Ситуация на Новопавловском направлении

По словам Музычука, фиксируется активизация противника на Новопавловском направлении в районе Временки, Угледара. 

"Нечто подобное происходило год назад, когда на этом направлении было достаточно много механизированных, танковых подразделений", — добавил он.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз распространяют фейковую информацию в социальных сетях. Они заявляют о массированном наступлении на Сумскую область.

Также президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватным человеком. Уверяет, что его цель — разрушение Украины и всего живого.

война
россияне
Нацгвардия
Украина
оккупанты

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