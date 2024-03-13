Російські фірми пропонують послуги зі скління вікон після атаки БпЛА на будівлю ФСБ — перехват ГУР

Наслідки атаки безпілотників на будівлю ФСБ у Бєлгороді. Фото: telegraf.com.ua

Після атаки безпілотників на будівлю ФСБ у Бєлгороді підприємства зі скління вікон почали пропонувати свої послуги можливим замовникам. Одну з таких телефонних розмов перехопило ГУР.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в середу, 13 березня.

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Деталі перехоплення ГУР

На аудіозаписі чутно, що представник компанії "Дель-вікна" Єгор пропонує Володимиру Вікторовичу послуги зі скління вікон. Володимир відповів, що у нього вже є вікна та двері. У відповідь на це Єгор заявив, що вікна та двері є у кожного, проте не у всіх вони цілі. Також він сказав, що аналітики компанії визначили, що саме за адресою Володимира існує висока потреба у послугах зі скління вікон. Також з розмови стало зрозуміло, що Володимир Вікторович працює у прикордонному відділі ФСБ.

Головне управління розвідки заявило, що жодний воєнний злочин проти України не залишиться без відплати.

Нагадаємо, що у ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії.

Раніше ми писали, що бійці ГУР уразили позицію російських операторів дронів.