Российские фирмы предлагают услуги по остеклению окон после атаки БпЛА на здание ФСБ — перехват ГУР

Последствия атаки беспилотников на ФСБ в Белгороде. Фото: telegraf.com.ua

После атаки беспилотников на здание ФСБ в Белгороде предприятия по остеклению окон начали предлагать свои услуги возможным заказчикам. Один из таких телефонных разговоров перехватило ГУР.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в среду, 13 марта.

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На аудиозаписи слышно, что представитель компании "Дель-окна" Егор предлагает Владимиру Викторовичу услуги по остеклению окон. Владимир ответил, что у него уже есть окна и двери. В ответ на это Егор заявил, что окна и двери есть у каждого, но не у всех они целые. Также он сказал, что аналитики компании определили, что именно по адресу Владимира существует высокая потребность в остеклении окон. Также из разговора стало ясно, что Владимир Викторович работает в пограничном отделе ФСБ.

Главное управление разведки заявило, что ни одно военное преступление против Украины не останется без возмездия.

Напомним, что в ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России.

Ранее мы писали, что бойцы ГУР поразили позицию российских операторов дронов.