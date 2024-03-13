Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Російські окупанти посилюють блокпости на ТОТ, — перехоплення ГУР arrow

Російські окупанти посилюють блокпости на ТОТ, — перехоплення ГУР

13 березня 2024 23:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські окупанти посилюють блокпости на ТОТ, — перехоплення ГУР
Російський окупант. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники посилюють блокпости на тимчасово окупованих територіях України. Роблять вони це за рахунок збільшення кількості поліцейських.

Про це повідомляється у перехопленні ГУР у середу, 13 березня.

Читайте також:

Окупанти посилюють блокпости

"Были и такие моменты, что нам надо было отъезжать. По три человека должно на посту теперь", — говорить окупант. 

Окрім того, російські загарбники на Грайворонському напрямку розповідають посилення постів поліції Російської Федерації на всіх дорогах.

"Ментов вчера полно было, х...й знает, с Белгорода, бл...дь, на постах, он, бл...дь, по 5 этих экипажов стоит", — говорять росіяни.

Раніше ми повідомляли, що спеціальний підрозділ Головного управління розвідки уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів.

Крім того, Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.

війна
Україна
окупанти
перехоплення ГУР
війна в Україні
ГУР
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше