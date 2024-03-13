Російські окупанти посилюють блокпости на ТОТ, — перехоплення ГУР

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські загарбники посилюють блокпости на тимчасово окупованих територіях України. Роблять вони це за рахунок збільшення кількості поліцейських.

Про це повідомляється у перехопленні ГУР у середу, 13 березня.

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Окупанти посилюють блокпости

"Были и такие моменты, что нам надо было отъезжать. По три человека должно на посту теперь", — говорить окупант.

Окрім того, російські загарбники на Грайворонському напрямку розповідають посилення постів поліції Російської Федерації на всіх дорогах.

"Ментов вчера полно было, х...й знает, с Белгорода, бл...дь, на постах, он, бл...дь, по 5 этих экипажов стоит", — говорять росіяни.

Раніше ми повідомляли, що спеціальний підрозділ Головного управління розвідки уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів.

Крім того, Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.