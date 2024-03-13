Російські окупанти посилюють блокпости на ТОТ, — перехоплення ГУР
Російські загарбники посилюють блокпости на тимчасово окупованих територіях України. Роблять вони це за рахунок збільшення кількості поліцейських.
Про це повідомляється у перехопленні ГУР у середу, 13 березня.
Окупанти посилюють блокпости
"Были и такие моменты, что нам надо было отъезжать. По три человека должно на посту теперь", — говорить окупант.
Окрім того, російські загарбники на Грайворонському напрямку розповідають посилення постів поліції Російської Федерації на всіх дорогах.
"Ментов вчера полно было, х...й знает, с Белгорода, бл...дь, на постах, он, бл...дь, по 5 этих экипажов стоит", — говорять росіяни.
Раніше ми повідомляли, що спеціальний підрозділ Головного управління розвідки уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів.
Крім того, Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.
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