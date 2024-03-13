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Российские оккупанты усиливают блокпосты на ВОТ, — перехват ГУР

13 марта 2024 23:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российские оккупанты усиливают блокпосты на ВОТ, — перехват ГУР
Российский оккупант. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики усиливают блокпосты на временно оккупированных территориях Украины. Делают они это за счет увеличения количества полицейских.

Об этом сообщается в перехвате ГУР в среду, 13 марта.

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"Были и такие моменты, что нам надо было отъезжать. По три человека должно на посту теперь", — говорит оккупант.

Кроме того, российские захватчики на Грайворонском направлении рассказывают об усилении постов полиции Российской Федерации на всех дорогах.

"Ментов вчера полно было, х...й знает, с Белгорода, бл...дь, на постах, он, бл...дь, по 5 этих экипажов стоит", — говорят россияне.

Ранее мы сообщали, что специальное подразделение Главного управления разведки поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов.

Кроме того, Генштаб показал кадры, как россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.

война
Украина
оккупанты
перехват ГУР
война в Украине
ГУР
Россия

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