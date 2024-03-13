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В ГПСУ показали тренировки по противодействию вражеских ДРГ

13 марта 2024 09:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ показали тренировки по противодействию вражеских ДРГ
Украинские пограничники. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники тренируются противодействовать вражеским диверсионно-разведывательным группам. Для лучшего выполнения поставленных задач постоянно проводятся учения контрдиверсионных групп.

Видео с тренировки опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 13 марта.

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Тренировки пограничников

Главная цель пограничников — постоянная готовность к противостоянию угрозам.

Они отрабатывают все возможные элементы выявления и обезвреживания вражеских групп, которые пытаются пересечь границу в Сумской области.

Напомним, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" днем и ночью находятся в полной боевой готовности уничтожать вражеские воздушные цели противника. Небольшие подразделения, которые непосредственно отрабатывают по российским беспилотникам или ракетам, называют охотниками на "шахедов".

Также Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских врагов по всем направлениям фронта. В частности, недавно аэроразведка Государственной пограничной службы благодаря FPV-дронам успешно ликвидировала некоторую военную технику оккупантов на Запорожском направлении.

война
украинцы
Украина
пограничники
оккупанты
тренировки
ГПСУ
ДРГ

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