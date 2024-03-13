У ДПСУ показали тренування з протидії ворожих ДРГ

Українські прикордонники. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники тренуються протидіяти ворожим диверсійно-розвідувальним групам. Для кращого виконання поставлених завдань постійно проводяться навчання контрдиверсійних груп.

Відео з тренування опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 13 березня.

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Тренування прикордонників

Головна мета прикордонників — постійна готовність до протистояння загрозам.

Вони відпрацьовують усі можливі елементи щодо виявлення і знешкодження ворожих груп, які намагаються перетнути кордон у Сумській області.

Нагадаємо, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдень і вночі перебувають у повній бойовій готовності знищувати ворожі повітряні цілі противника. Невеликі підрозділи, які безпосередньо відпрацьовують по російських безпілотниках чи ракетах, називають мисливцями на "шахедів".

Також Сили оборони України продовжують нищити російських ворогів на усіх напрямках фронту. Зокрема, нещодавно аеророзвідка Державної прикордонної служби завдяки FPV-дронам успішно ліквідувала деяку військову техніку окупантів на Запорізькому напрямку.